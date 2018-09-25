Депутат предложил считать преступлением взлом телефона супруга

Взлом телефона одним из супругов предложили считать преступлением. Такую идею озвучил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По словам народного избранника, муж и жена должны заключать письменное соглашение на получение доступа к смартфонам друг друга. Депутат считает, что взлом гаджета супруга является вмешательством в личную жизнь, а значит, должен квалифицироваться по уголовным статьям, сообщает Пятый канал.

Смартфон – вещь индивидуального пользования, которая содержит личную и служебную информацию, отметил Петров. По его мнению, законодательство должно регулировать вопрос доступа супругов к гаджетам. Депутат уже подготовил законопроект и собирается внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Ленинградской области.

Стоит отметить, что ранее Петров был автором нескольких инициатив, касающихся семейной жизни. В частности, народный избранник хотел сделать обязательным заключение брачного контракта, а также предлагал жениху и невесте проходить тест на психологическую совместимость перед свадьбой.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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