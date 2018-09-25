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Вторник, 25 сентября 2018, 12:10 мск

Новости Общество

Депутат предложил считать преступлением взлом телефона супруга

Взлом телефона одним из супругов предложили считать преступлением. Такую идею озвучил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По словам народного избранника, муж и жена должны заключать письменное соглашение на получение доступа к смартфонам друг друга. Депутат считает, что взлом гаджета супруга является вмешательством в личную жизнь, а значит, должен квалифицироваться по уголовным статьям, сообщает Пятый канал.

Смартфон – вещь индивидуального пользования, которая содержит личную и служебную информацию, отметил Петров. По его мнению, законодательство должно регулировать вопрос доступа супругов к гаджетам. Депутат уже подготовил законопроект и собирается внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Ленинградской области.

Стоит отметить, что ранее Петров был автором нескольких инициатив, касающихся семейной жизни. В частности, народный избранник хотел сделать обязательным заключение брачного контракта, а также предлагал жениху и невесте проходить тест на психологическую совместимость перед свадьбой.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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