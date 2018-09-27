Чиновники Тывы получают премии за лайки в социальных сетях

Сотрудники Министерства экономики Республики Тыва получают надбавку за активность в социальных сетях. В ведомстве пояснили, что премирование проходит в рамках приказа по реализации федерального проекта «Открытое правительство».

В документе, опубликованном в сообществе «Новости Тувы +» во «ВКонтакте», республиканское Минэкономики поясняет, что одним из критериев ежемесячной надбавки к зарплате является «компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных заданий (активность сотрудников в социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram, в части поддержки новостной ленты Министерства экономики Республики Тыва)».

Когда весть о премировании чиновников за лайки разлетелась в Сети, министерство разместило пост с разъяснениями, в котором сообщило, что речь в приказе идет о реализации принципов федерального проекта «Открытое правительство».

«С начала текущего года к нам поступило более 270 обращений граждан через указанные социальные сети. Большая часть обращений индивидуального характера, но в то же время поступают много интересных предложений по развитию нашей республики, которые мы используем в работе», – пояснили в ведомстве.

В ответ на это «Новости Тувы+» опубликовали еще один документ, в котором ведется учет числа лайков на странице главы республики Тыва Шолбана Кара-оола от каждого сотрудника Минэкономики. Авторы поста предположили, что выделенные красным маркером чиновники поставили мало лайков, а потому премии не получат.

Кызыл, Служба информации РИА «Новый День»

Кызыл. Другие новости 27.09.18

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