Глава Бурятии потребовал тотальной проверки школьников и студентов на наркотики

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости провести проверку на наркотики среди всех учащихся образовательных учреждений республики. Такое заявление он сделал в ходе заседания Антинаркотической комиссии региона, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам заместителя министра образования и науки Бурятии Валерия Позднякова, тестирование на наркотики в учебных заведениях на территории республики проводится не повсеместно из-за нехватки финансирования. «Мы не можем все образовательные учреждения охватить одновременно из-за финансирования. В ноябре их круг определен», – пояснил Валерий Поздняков.

На это Алексей Цыденов ответил на это, что тестирование должно быть тотальным. «Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов, первокурсников в вузах. Задача – выявить тех, кто уже причастен и предупредить тех, кто не начал. Прошу подготовить график тестирования, где, когда пройдет и сколько средств для этого потребуется», – заявил глава региона.

Еще одно поручение Алексей Цыденов дал региональному министерству здравоохранения. «Есть более современные методы выявления наркотиков, проще и дешевле. Прошу изучить их и подготовить предложения. Мы посмотрим, какие из них можно использовать в дальнейшем», – сказал глава региона.

Напомним, что закон о добровольном тестировании школьников на наркотики и психотропные вещества действует в России с 2013 года. До 15 лет за детей решение о прохождении тестов принимают родители, после 15 лет – сами дети. Озвучивались и инициативы о принудительном тестировании школьников на наркотики. В частности, с такой позицией в 2016 году выступал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

В 2017 году в Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге состоялась внезапная проверка студентов на наркотики. После этого случая Минобразования заявило, что учебные заведения не имеют права принимать административные меры к тем, кто отказался проходить тест на наркотики.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 28.09.18

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