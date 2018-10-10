Под Красноярском два брата-должника сбежали от приставов в лес

Двое жителей города Енисейска решили стать отшельниками и устроили себе жилище в лесу. Таким образом братья хотели избежать уплаты алиментов и возврата кредита.

У одного из мужчин накопилась задолженность в 600 тысяч рублей по алиментам на содержание сына и дочери. «Исполнение судебного решения осложнялось отсутствием у должника какого-либо имущества, на которое можно было обратить взыскание, а также тем, что по месту фактического проживания должник не появлялся длительное время. В результате гражданин был объявлен в розыск», – сообщает пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.

Приставы были вынуждены разыскивать должника и обнаружили его в нескольких километрах от города. Мужчина решил стать отшельником и проживал в землянке со своим братом.

Выяснилось, что второй отшельник также скрывается, чтобы не платить долги по кредиту. Он задолжал банку более 1,5 млн рублей.

Братьев доставили в отдел судебных приставов. В отношении одного из них составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ему грозят обязательные работы или административный арест.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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