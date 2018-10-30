Две трети садоводческих товариществ нарушают закон

В Уральском федеральном округе руководство 70% дачных и садоводческих товариществ нарушает закон. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Алексей Кучеров.

«Честно сказать – по обращениям садоводческих товариществ по УрФО [нарушения есть в] 70%, – сказал Кучеров, отвечая на вопрос о количестве дачных объединений, в которых руководство нарушает закон. – Садоводы не могут получить [финансовые] документы и сметы, они не утверждены надлежащим образом, смета пишется у всех по-разному. К тому же, как только садовод начинает просить с председателя документы, он тут же принимает решение об исключении этого садовода из членов товарищества».

Он также уточнил, что «сегодня практически по всем суммам, которые платят садоводы, они не получают от председателей отчетности и ходят в суды».

«У нас общественные приемные Союза садоводов завалены заявлениями о том, что люди не могут получить расчетные счета, куда уходят денежные средства садоводов», – сказал Кучеров.

По его словам, федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2019 года, поставил точку в этой проблеме: если ты платишь – ты имеешь право спросить, куда идут деньги. Каждое СНТ и ОНТ обязано к 1 января открыть расчетный счет в банке для того, чтобы принимать платежи и взносы владельцев участков. Оплата наличными председателю или бухгалтеру будет невозможна.

Москва, Татьяна Дорофеева

Общество. Другие новости 30.10.18

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