Крупная афера в Ингушетии: десятки тысяч людей зачислили на работу без их ведома

В Ингушетии вскрылась масштабная афера, которую невозможно осуществить без участия органов власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди массово стали обнаруживать, что числятся на работе в государственных унитарных предприятиях (ГУП) – при том, что в реальности никогда там не трудились. Группа адвокатов уже готовит заявление в Генпрокуратуру. По предварительным оценкам, речь может идти о десятках тысяч человек.

Обсуждение инцидента развернулось «Фейсбуке», где своими историями поделились жители Ингушетии. В доказательство своих слов люди публикуют скриншоты и обещают обратиться в прокуратуру и Пенсионный фонд.

Первые сообщения о странной ситуации появились на этой неделе. Пользователь соцсети Магомед Г. сообщил, что его знакомый недополучил пять тысяч рублей пенсии за то, что оказался работающим. «Мой бывший сослуживец (ОМОН РИ) обратил внимание на то, что у него с пенсии удержали 5 тыс. рублей за то, что он где-то работает. Мы взяли распечатки и увидели это безобразие. Меня запихнули аж в две филькины конторы. Мне интересно, когда человек устраивается на работу, он же должен расписываться в заявлении. Значит там и подписи подделаны, это тоже статья?» – поделился он своей историей.

После этого пользователи стали массово проверять свои записи по отчислениям в Пенсионный фонд через Госуслуги и МФЦ, и оказалось, что в полном неведении о месте своей работы находятся еще несколько человек.

«Я тут в ГУПе им. Серго Орджоникидзе состоял получается. Посмотрел выписку ПФР через портал Госуслуги», – рассказал Ахмед О.

«Я тоже в двух ГУПах – «Зори Кавказа» и «Магас», около двух лет работаю», – сообщила Фариза Ф., отметив, что получает пенсию и четвертый год нигде не работает. «Сегодня проверила! Я в двух ГУПах. Во второй вышла в этом году! Животноводство одно и многолетние культуры, – подключилась Румана Т.-Н. – Я с начала 2017 года на севере, но работаю в ГУП «Малгобекское» с прошлого года, в «МАГАС» устроилась совсем недавно». «Кто знает, что за предприятия, где я работаю? – поинтересовался Ахмед Ц., опубликовав скриншот документа, согласно которому он работает в ГУП «Насыр-Кортское» и ГУП «Магас». – И если мы числимся, как работники, то кто получает зарплаты?»

«Вот это смекалка у нашей власти, лёгким движением побеждают безработицу», – сыронизировал пользователь Ors Tkho.

Группа адвокатов готовит заявление в Генпрокуратуру. Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» адвокат Магомед Беков, по предварительным, неподтвержденным пока данным, пострадать могли от 30 до 120 тысяч человек.

«В один из ГУПов зачислили около 9 тысяч человек, во второй – около 10 тысяч. Сейчас мы разбираемся в этой ситуации», – уточнил он, отметив, что в числе работников ГУПов Ингушетии оказались даже те, кто уже несколько лет не проживает в республике. «Есть женщина из Москвы, которая живет там около 10 лет, – пояснил он. – Многие люди еще просто не знают об этом».

Часть пострадавших, отметил собеседник агентства, уже отправилась с заявлениями в республиканскую прокуратуру.

Магас, Татьяна Дорофеева

Магас. Другие новости 02.11.18

«Титановая долина» получит еще почти 700 млн из бюджета: куда уходят деньги ОЭЗ. / ЧП в Подмосковье: в садоводческом товариществе обнаружен труп младенца. / На Камчатке уволили бастующих горняков, требующих повышения зарплаты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»