Прокуратура требует запретить игру о теракте в школе, где нужно убивать учеников

Сотрудники прокуратуры Павловского района Ульяновской области нашли в Сети игру, целью которой является совершение теракта в образовательной организации и убийство максимального количества учеников и педагогов.

По данным прокуратуры, игра находится в свободном доступе на интернет-сайте. При этом регистрация на ресурсе не требуется, контент бесплатный, а играть можно сколь угодно долго.

По мнению ведомства, распространение такого рода сведений противоречит российским законам, а также причиняет вред здоровью и развитию детей и способствует реальной угрозе жизни.

«В этой связи Прокурор Павловского района Ульяновской области направил в суд административное исковое заявление о признании материалов, размещенных на страницах названного интернет-ресурса, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении прокуратуры.

Если суд удовлетворит прошение, то сайт с этой игрой внесут в единый реестр запрещенных ресурсов, а доступ к нему будет заблокирован в России.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

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