В Новокузнецке суд признал виновным кота в причинении ущерба магазину игрушек

Жителям Новокузнецка придется оплатить ущерб, причиненный магазину игрушек их домашним питомцем. Суд признал кота виновным в том, что помещение затопило.

ЧП произошло в феврале, магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома, затопило. Судом установлено, что никаких аварий на водопроводе в это время зафиксировано не было.

«Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков – кран открыл кот», – говорится в сообщении Центрального районного суда Новокузнецка.

Теперь хозяева животного должны оплатить ущерб, причиненный потопом, общая стоимость испорченного товара составляет около 200 тысяч рублей.

Новокузнецк, Служба информации РИА «Новый День»

Новокузнецк. Другие новости 27.11.18

Жители Тюменской области объявили бойкот «Единой России». / Хотел вернуть свои деньги: в Подмосковье мужчина с ружьем ворвался в пункт оплаты проезда по автомагистрали. / Банки грозят блокировкой карты за переводы на тысячу рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»