В Башкирии сотрудники института против назначения ректором безграмотной чиновницы

Сотрудники Института развития образования Башкирии выступили против назначения на пост ректора экс-главы Минобразования республики Гульназ Шафиковой. По их мнению, чиновница некомпетентна в вопросах администрирования, у нее нет коммуникативной культуры.

Более 100 сотрудников института на внеочередном собрании подписали открытое письмо на имя врио главы региона с предложением отменить назначение Шафиковой, сообщает местный портал UfaTime.ru. В документе, подписанты указывают на то, что чиновница в 2016 году приняла непродуманное решение по оптимизации работы, в результате чего нагрузка преподавателей выросла на 250 часов в год, а заработная плата осталась на прежнем уровне.

Кроме того, работники института считают, что Шафикова не умеет выстраивать отношения и общается с подчиненными исключительно в командном и деспотичном тоне.

Участники собрания напомнили о скандале, который возник из-за публикации чиновницы в Instagram, где она написала об открытии всероссийского конкурса «Учитель года-2018» в Санкт-Петербурге. Шафикова допустила грамматические ошибки, а когда ей на это указали, пост удалила и заявила, что это был эксперимент.

Ранее на табличках и деревьях по периметру вокруг здания института появились листовки с протестами против назначения Шафиковой в качестве ректора. Активисты назвали чиновницу «гробовщиком образования».

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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