Охотникам, спасшим потерявшихся в лесу детей, подарили наборы для педикюра

Чиновники вручили странные подарки охотникам в благодарность за спасение двух школьников, которые потерялись в лесу под Пермью. За героический поступок мужчины получили сувениры и педикюрные наборы.

Мальчики заблудились в Култаевском сельском поселении в районе бывшей военной части Бабичево 25 ноября. На поиски детей выдвинулись волонтеры, полицейские, сотрудники МЧС. Школьников разыскали охотники. Мальчики были госпитализированы с переохлаждением и сейчас идут на поправку, передает «Комсомольская правда».

В свою очередь чиновники решили отблагодарить охотников за спасение детей и вручили каждому набор из нескольких предметов, в частности, там были блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, подставка из керамики, педикюрный набор.

«Я-то думал, путевку нам подарили – кости полечить, но это оказался рекламный диск. Видимо, что было на складе, то и дали», – посетовал один из охотников. Он пошутил, что будет когти в лесу зверям подстригать.

Впрочем, позже чиновники решили исправить ситуацию и выдали спасителям в качестве благодарности по 10 тысяч рублей.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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