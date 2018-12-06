В Иркутской области два верблюда попали в ДТП, один из них погиб

В Усть-Илимском районе Иркутской области опрокинулся фургон, перевозивший цирковых животных. В результате один верблюд погиб. Операция по спасению второго заняла около восьми часов.

Водитель фуры с цирковыми животными из Сочи сначала перепутал дорогу и поехал не туда, а затем не справился с управлением. Грузовик слетел с трассы и перевернулся. Верблюд по кличке Сережа в аварии погиб. Второго верблюда Славика вытащили из покореженного фургона сотрудники ГИБДД и пожарные.

Ночью не удалось найти транспорт для перевозки животного, поэтому было решено идти в ближайший поселок пешком. Погонщик, осмотрев верблюда, не обнаружил каких-либо повреждений. В поселке Эдучанка животное накормили и показали местной детворе.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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