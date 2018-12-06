В Киеве нашли клад серебряных монет с изображением Николая II (ФОТО)

Археологи нашли на территории заповедника «Древний Киев» клад с почти 2 килограммами серебряных монет с изображением российского императора Николая II.

О старинной находке сообщил глава Департамента охраны культурного наследия Киевской городской администрации Александр Никоряк в своем Facebook. По его словам, около 2 килограммов серебряных монет номиналом 1 рубль, 50, 20 и 10 копеек были обнаружены участниками экспедиции Института археологии Национальной академии наук Украины (НАНУ) в подвале снесенного в 70-е годы прошлого столетия здания на территории заповедника.

Два килограмма монет дореволюционной России нашли в Киеве, фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak

Монеты с изображением Николая II и гербом Российской империи, по оценке археологов, вычеканены в период с 1897-го до 1912 года. После реставрации они будут переданы в экспозиции музея археологии Института археологии НАНУ.

На монетах изображены традиционный двуглавый орел и портрет императора Николая II

Археологи затруднились сказать, почему клад с деньгами был закопан в том месте, где его нашли. Известно, что в соседнем здании находился банк. Специалисты предположили, что в доме рядом с ним проживал работник кредитной организации, который и спрятал монеты в подвале про запас.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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