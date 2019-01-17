«Купаются пьяные и ругаются»: протоиерей отказался освящать воду в Оби на Крещение

В Алтайском крае протоиерей отказался освящать воду в Оби на Крещение. Священнослужитель объяснил свое решение тем, что некоторые жители приходят купаться в один из главных православных праздников в пьяном виде и ведут себя неприлично. Впрочем, согласно распоряжению властей города Камень-на-Оби, коммунальщики все равно вырубят купель, и все желающие смогут окунуться.

О том, что в этом году не будет освящения воды в Оби, сообщил протоиерей, благочинный Каменского округа Николай Гордиенко. Он пояснил, что некоторые граждане окунаются в купели в состоянии алкогольного опьянения и ведут себя непристойно. В связи с этим, по его словам, принято решение воду на Оби не освящать и не проводить крестный ход, сообщает издание «Каменские известия».

Несмотря на это, купель на Оби все равно выпилят – согласно распоряжению и.о. главы района Евгении Гордиенко. Прорубь соорудит местное ООО «Камень-Сервис».

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 17.01.19

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