Власти Таганрога назначили матери троих детей пособие в 47,5 рубля

Многодетная мать троих детей, проживающая в Таганроге, сообщила, что власти на ее просьбу о материальной помощи выделили ей пособие в размере 47,5 рубля. Женщина была удивлена такой незначительной суммой. В свою очередь в мэрии заявили, что размер выплаты обусловлен доходом семьи, который вписывается в рамки прожиточного минимума.

Фото документа из управления соцзащиты Таганрога о назначении Татьяне Хижняк социального пособия в размере 47,5 рубля сроком на один месяц с единовременной выплатой, а также об оказании помощи в 1 тысячу рублей из бюджета города, было опубликовано в Instagram. В комментариях пользователи посочувствовали многодетной матери и возмутились «небывалой щедростью» чиновников, называя назначенную сумму подачкой в рамках «федеральной программы по профилактике ожирения».

Хижняк воспитывает троих детей – двух мальчиков 9 лет и девочку 14 лет. Женщина сообщила РИА «Новости», что развелась с супругом. Ее бывший муж не работает и алименты платит как получается. Кроме того, он чтобы избежать ответственности, подарил свою квартиру маме, из-за чего Хижняк с детьми была вынуждена съехать и купить комнату в общежитии.

Женщина пожаловалась на плохие условия и попросила помощи у администрации города. «Там, где мы живем, у нас даже нет на каждого спального места, в доме тараканы, а жилищная инспекция говорит, что тараканы это ваши проблемы, – рассказала многодетная мать. – Мне сказали, что отец ухудшил условия жилищные, поэтому вам не положено».

После двух отказов власти все же решили выделить помощь семье. 11 января Хижняк было назначено пособие в 47,5 рубля и выплата в 1 тысячу рублей. «Мне кажется, это издевательство. Типа, поняла, больше не лезь со своими проблемами», – посетовала женщина.

В администрации Таганрога пояснили, что единоразовая поддержка была «высчитана и выдана в соответствии с законом и зависела исключительно от общего дохода семьи». «При обращении 22.12.2018 доход семьи составил 38494,38 руб., среднедушевой доход семьи – 9623,50 руб. Прожиточный минимум составлял на момент обращения 9671 руб., разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи составила 47,50 рублей. Они и были доплачены», – говорится в сообщении на сайте мэрии.

Также власти Таганрога указали, что женщина получает пособие в сумме 405 рублей на каждого ребенка и пользуется социальной поддержкой по оплате коммунальных услуг по категории «многодетная семья».

Таганрог, Служба информации РИА «Новый День»

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