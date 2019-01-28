Россиянам хотят разрешить продавать собственные персональные данные

Поправки в закон «Об информации», подготовленные Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), позволят россиянам зарабатывать, продавая информацию о себе. В то же время эксперты считают, что законопроект недостаточно защищает конфиденциальность и разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов.

В настоящее время российские законы не дают однозначного ответа на вопрос, кому принадлежат персональные данные. В ФРИИ решили исправить эту недоработку и ввести понятие «деперсонализированные» пользовательские данные, пишет «Коммерсант». Авторы законопроекта заявляют, что граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах и таким образом зарабатывать до 60 тысяч рублей в год.

Пользу государству, по мнению ФРИИ, принесет регистрация физических лиц в качестве замозанятых. Кроме того, в казну будут поступать налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных. Авторы инициативы рассчитывают, что бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход, что ускорит рост этого рынка и ликвидирует в нем теневую экономику.

Однако эксперты отнеслись к идее скептически. «Концепция, что человек может полноценно распоряжаться своими данными, красива, но требует законопослушности всех участников интернета», – говорит один из специалистов. По его словам, оценка доходов в 60 тысяч рублей в год завышена, можно говорить лишь о нескольких тысячах рублей в год, что «вряд ли заставит граждан регистрироваться в качестве самозанятых».

Более того, законопроект в изначальном варианте обеспечивает в первую очередь интерес российских держателей баз данных – банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов. Эксперты указывают, что введение термина «деперсонализация» открывает практически безграничные возможности торговли клиентскими данными и снимает ответственность за их утечки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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