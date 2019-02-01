Омская пенсионерка в 63 года сменила паспорт СССР на российский

63-летняя жительница Омска впервые получила российский паспорт. Женщина не получала пенсию и льготы, так как имела на руках только удостоверение личности, выданное еще в СССР.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, пенсионерка не решалась обменять паспорт из-за того, что боялась огромного административного штрафа. Об этой ситуации узнали журналисты и рассказали историю общественности.

«Оперативно связавшись с женщиной, полицейские разобрались в ситуации, объяснили ей порядок действий и оказали помощь в предоставлении государственной услуги по замене недействительного паспорта», – отметили в МВД.

Организаторы межведомственной акции «Милосердие» помогли пенсионерке оплатить штраф. Теперь женщина является полноправной гражданкой России и сможет получать положенную ей государственную пенсию и льготы.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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