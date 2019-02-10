Социальные сети: психологи определили главные угрозы

Социальные сети, которые играют все большую роль в жизни современного общества, представляют серьезную опасность, которая кроется не столько в зависимости от них, сколько в том, что они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению. Об этом в интервью РИА «Новости» сказала директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж.

«Опасность социальных медиа заключается не в каких-либо «аддиктивных» свойствах, а в отсутствии критического мышления и перекрестной проверки информации, что позволяет распространять дезинформацию и пропаганду, и недостаток социальных навыков для предотвращения агрессивного поведения и психологического давления, и оскорблений в Сети», – обратила внимание эксперт.

По ее мнению, пользователям соцсетей нужно развивать способы контроля за использованием социальных сетей путем обучения, осведомленности, сбалансированности восприятия, обучения «цифровому гражданству» и технологической грамотности. «Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей», – считает Ратледж.

По ее оценке, далеко не все, кто якобы испытывают зависимость от соцсетей, действительно страдают ей. «Зависимость – это медицинский диагноз с конкретными диагностическими критериями. Большинство из того, что люди называют «зависимостью» в социальных сетях, не является таковой», – пояснила психолог.

По ее словам, настоящая зависимость редко возникает из-за одного источника, то есть соцсетей или смартфона, но имеет под собой множество проблем, связанных с психическим здоровьем. Эксперт отметила, что зависимость от социальных сетей считается частью технологической зависимости, и существует довольно много споров об обоснованности добавления интернета в качестве отдельного источника зависимости.

«Эмпирически трудно изолировать причину и следствие или отделить технологическую зависимость от другого совместного явления, такого как депрессия, тревога, обсессивно-компульсивное расстройство, социальное избегание и других», – подчеркнула Ратледж.

Таким образом, наличие целого букета психологических проблем у человека не обязательно связано с активным использованием Интернета и соцсетей. В то же время простое сокращение времени в онлайн, не решит эти проблемы – их может помочь решить специалист в области психического здоровья.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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