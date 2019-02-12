Учалинский ГОК принял решение подтопить очаги тления породы в Сибайском карьере

Технический директор Учалинского ГОКа Ильяс Ахмедьянов объяснил и показал журналистам ведущих изданий Башкирии и федеральных СМИ, что сейчас происходит на Сибайском карьере и какие меры принимаются по ликвидации очагов тления горной породы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия, топ-менеджер подробно ответил на вопросы прессы, пояснив, в чем причины создавшейся ситуации и каким будет решение этой проблемы. Из-за воздействия эрозии, ветра, воды, температур происходит разрушение бортов карьера, в которых находятся остатки медно-колчеданных руд с большим содержанием серы. Это послужило причиной начала окислительных процессов с выделением тепла и газа. Ситуацию в городе усугубила штилевая погода в январе, из-за чего увеличилась концентрация серы в атмосферном воздухе.

«Предпринятые изначально меры – заиливание и засыпка очагов тления – ожидаемого эффекта не дали, и после консультаций с ведущими научными институтами было принято кардинальное решение о частичном подтоплении подземных выработок и дна карьера. Безусловно, хочется выразить слова благодарности и республиканскому руководству, и администрации Сибая за оказываемую помощь в решении проблемы, злободневной для всего города, речь идет и о формировании системы мониторинга, и информировании населения, и привлечении высококлассных медицинских специалистов, и оказании прямого технического содействия и т.д. Сейчас нам удалось выработать ряд совместных решений, направленных на стабилизацию обстановки в Сибае», – отметил Ильяс Ахмедьянов.

В настоящее время масштабные работы уже начались. Их цель – перекрыть доступ кислорода и охладить породу, тем самым ликвидировать ее тление. В соответствии с разработанным проектом предстоит подтопить порядка 100 метров карьера, при этом провести частичную консервацию подземных выработок, набор воды происходит с горизонта 549 метра до горизонта 469. В сутки будет подаваться порядка 10 тысяч кубометров воды, которая берется непосредственно из подземных выработок и дополнительно перекачивается с Тамаганского месторождения. В результате уровень поднимется примерно на 160 метров, при этом дно карьера затопится на 100 метров.

«Чтобы не затопить полностью шахту, делаются водоупорные бетонные перемычки около четырех метров толщиной. В результате подтопления очаги окисления будут ликвидированы. В ходе работ мы будем вести мониторинг температуры и кислотности воды, – обратил внимание журналистов Ильяс Ахмедьянов. ­­– Исходя из объема необходимой по проекту воды – порядка 400 тысяч кубометров, нами был определен примерный срок окончания работ – 20 марта. После ликвидации тления породы начнется обратный процесс откачки воды насосами на очистные сооружения».

Екатеринбург, Башкортостан, служба информации

Екатеринбург, Башкортостан. Другие новости 12.02.19

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