«Сама виновата»: в Казани девочке сломали руку в автобусе, никто не помог

В Казани школьнице сломали руку в автобусе. Когда ребенок стал кричать от боли, кондуктор переполненного автобуса сделал ей замечание, заявив, что она стояла не там, где следует. Пострадавшей никто в автобусе не помог – девочке пришлось самой искать ближайшую аптеку, сотрудники которой оказали ей помощь и позвонили ее родителям. Об этом мама девочки, Мария А., рассказала на своей странице в «Фейсбуке». Запись собрала больше 1300 комментариев и почти две тысячи репостов.

«Прошло уже несколько часов, а меня всё ещё трясёт от негодования! С моим ребёнком сегодня приключилась беда, а самое ужасное в этой ситуации – это реакция людей, точнее полное её отсутствие. Поэтому мне просто хочется спросить – люди, вы вообще люди или кто?!?» – написала женщина.

Она сообщила, что ее дочь Станислава А. должна была проехать две остановки от школы до дома бабушки на автобусе №89. Девочка села в автобус на остановке «Завод ЖБИ».

«В обед он ходит редко, поэтому переполнен. Стася стояла у дверей и держалась за поручень. На следующей остановке одной бабушке надо было выходить, она на татарском сказала об этом ребёнку. Стася всё поняла и посторонилась. Но по мнению бабушки недостаточно, о чем она громко выругалась (дальше её татарского дочка не поняла – таких слов они в школе не проходили, сказала она) и отшвырнула ребёнка, прямо на открывающуюся дверь – между дверью и поручнем рука дочки от этого и угодила, там медленно и очень сильно и была передавлена, под дикие крики Стасёнки», – рассказала мама девочки. Пассажиры автобуса на крик ребенка никак не отреагировали, а кондуктор «еще и наорал на дочку за то, что стояла не там, где надо».

Девочке пришлось выйти на остановке «Аделя Кутуя», не доехав до дома. Школьница нашла аптеку, где ей оказали помощь. «Низкий поклон фармацевту и заведующему, оказавшим первую помощь и вызвавшим меня и скорую», – сообщила Мария.

Врачи, по ее словам, обнаружили у ребенка перелом лучевой кости со смещением в зоне роста. «И теперь у нас впереди полтора месяца в гипсе, реабилитация, психологическая травма из-за всего произошедшего. Но мы все это переживем и справимся, – рассказала мама девочки. – Я одного не понимаю, как все те, кто смотрел в полном автобусе на кричащего ребенка – и ни одна сволочь не помогла – как они могут считать себя людьми? Злая бабка, отшвырнувшая помешавшего ей ребёнка! Я понимаю, маленькая пенсия, тяжёлая жизнь... Но вымещать это на детях?!? Но смотреть на это всё и ничего не делать?!? Как так – у меня только слёзы, отчаяние и обида за дочку».

Корреспонденту РИА «Новый День» Мария сообщила, что направила обращение в мэрию Казани, где ей пообещали дать ответ в течение 30 дней.

Согласно данным официального сайта МКУ «ОПП» Казани, автобусные перевозки по маршруту №89 осуществляет ООО «ИТЦ», генеральным директором которого является Роберт Гилязов. В компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, пообещав перезвонить позднее. На странице отзывов «2Gis» оставлено пять сообщений о работе автобусов ООО «ИТЦ», и все они – отрицательные.

В мэрии Казани отказались давать комментарии по телефону и попросили РИА «Новый День» прислать вопросы письменно. На момент публикации материала ответы ни от ООО «ИТЦ», ни от пресс-службы мэрии не поступили.

ООО «ИТЦ» под руководством Роберта Гилязова уже оказывалось в центре громкого скандала. В 2013 году автобус этого перевозчика въехал на остановку, сбив семь человек, в том числе шестилетнего ребенка. Трое из них погибли, среди них оказался отец мальчика. Местное издание Business-gazeta.ru сообщало о том, что первый замруководителя исполкома Казани Рустам Нигматуллин обещал жителям Казани расторгнуть контракт с ООО «ИТЦ» и отозвать лицензию компании в случае, если ее вина будет доказана. В итоге в ДТП был обвинен водитель – в ГСУ при МВД РТ сочли, что он должен был знать о неисправности рулевой тяги.

Казань – Москва, Татьяна Дорофеева

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