«Дети Азии» вырастят «Деток кремлевской елки»

Более 1 тысячи юных спортсменов из 20 стран приняли участие в масштабных соревнованиях «Дети Азии», прошедших под патронатом МОК и эгидой ЮНЕСКО на Сахалине. Среди участников – Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Киргизия, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представили команды из нескольких регионов. Юные спортсмены разыграли 93 комплекта медалей по восьми видам спорта – горным лыжам, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фигурному катанию, шорт-треку и хоккею.

В хоккейных схватках победителем стала команда Уральского федерального округа, обыгравшая в финале команду Сибирского федерального округа со счетом 5:0.

Тренеры и лучшие игроки всех восьми команд, участвовавших в турнире, получили в подарок от Национального экологического корпуса кремлевские клюшки – они изготовлены из древесины новогодней кремлевской ели в честь победы российской сборной на Олимпиаде.

Кроме того, всем, занявшим в своем виде спорта первые места, вручены экокубы с семенами кремлевской елки от проекта «Детки кремлевской елки», такие же кубы и волшебные клюшки получили руководители российских и зарубежных делегаций.

«Волшебство новогоднего чуда, щедрость русской души, искренняя вера в добро и дружбу – в каждом удивительном подарке из кремлевской новогодней ели. Мы хотим передать участникам первых зимних Международных Игр «Дети Азии» частичку этого новогоднего чуда, чтобы дружба наших стран стала еще крепче, чтобы каждая делегация могла сохранить у себя дома частичку России – из самого ее сердца, с Соборной площади Кремля, – сказала координатор проекта «Детки кремлевской елки» поделилась Алена Август.

Предполагается, что участники соревнований «Дети Азии» высадят семена у себя на родине, а когда елочки немного подрастут, привезут саженцы в Москву, чтобы высадить их в Парке Мира.

Южно-Сахалинск, Софья Артемьева

Южно-Сахалинск. Другие новости 17.02.19

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