Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, кабинет министров 21 марта одобрил поправки в КоАП, которыми вводится ответственность за отказ обслуживать клиента из-за возраста или состояния здоровья.

«Бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются: у них есть особые запросы, потребности, не всегда удобен стандартный способ получения услуги. Персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы. Поэтому устанавливается ответственность за отказ оказывать такого рода услуги, – заявил Дмитрий Медведев. – Когда такие нормы вводятся на законодательном уровне, это несколько странно. Вообще-то это просто банальная вежливость. Но, к сожалению, необходимость в этом есть: регулярно и пенсионеры, и инвалиды сталкиваются с тем, что их отказываются обслуживать, относятся равнодушно, не учитывают особые потребности. Поэтому эта форма ответственности, надеюсь, каким-то образом повлияет на ситуацию».

Минюст и Минэкономразвития должны внести свои предложения до 1 июня. Координировать работу будет вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Москва, Игорь Юров

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