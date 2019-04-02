Ульяновскую больницу обеспечивали медикаментами через суд

Прокуратура Карсунского района Ульяновской области выяснила, что местная больница обеспечена жизненно необходимыми лекарствами и изделиями медицинского назначения на 0,2%. Прокурорам пришлось через суд заставить региональный минздрав закупить медикаменты.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что в Карсунской районной больнице отсутствовали средства для лечения офтальмологических и ревматических заболеваний, подагры, остеопороза, заболеваний ЖКТ, почек и мочевыводящих путей, а также препараты, применяемые для профилактики и лечения инфекций.

«Обеспеченность данного учреждения здравоохранения анестетиками, миорелаксантами, антихолиностеразными, антигистаминными средствами, лекарствами, влияющими на центральную нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы, а также кровь и органы дыхания, составляла от 0,1% до 0,2%», – сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура подала иск в суд, который обязал региональное министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия, а также ГУЗ «Карсунская РБ» выделить средства для закупки лекарств и медизделий.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

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