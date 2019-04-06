Рэпер Face избежал армии благодаря татуировкам. «Это признак психического нездоровья»

Военкомат Башкирии не стал призывать на срочную военную службу популярного российского рэпера Face (Ивана Дремина). Молодого человека не взяли в армию из-за многочисленных татуировок на лице. Об этом сообщает «Аргументы факты» со ссылкой на председателя Военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Башкирии Бориса Усатова.

По его словам, рэпер был признан ограниченно годным, но не прошел отбор из-за татуировок на лице. «Такие татуировки – уже признак психического расстройства», – сказал Усатов.

Представитель военкомата добавил, что никого из призывников, кто пришел на медкомиссию с татуировками на лице, на военную службу не взяли.

О своем уходе в армию Face сообщал еще в июне прошлого года. Многие поклонники не поверили его словам, сочтя их шуткой или пиар-ходом.

8 апреля исполнителю исполнится 22 года.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 06.04.19

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