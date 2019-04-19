Читинцы выйдут на митинг протеста. «Мэрия превратила город в мусорную столицу!»

Власти Читы согласовали митинг протеста из-за проблем с вывозом мусора. Соответствующее решение принял глава администрации Читы Олег Кузнецов в пятницу, 19 апреля.

Цель акции – «выразить протест против городской власти, превратившей Читу в мусорную столицу», говорится в распоряжении градоначальника.

Общественница Марина Саватеева сообщила, что горожане акцией протеста хотят «привлечь внимание властей к нерешаемым проблемам народа и добиться увольнения некомпетентных руководителей», сообщает zab.ru. По словам активистки, основная проблема – мусор. «Город как будто без власти», – отметила она.

Митинг пройдет на Театральной площади 30 апреля с 18:00 до 20:00. Протестная акция согласована на 400 участников.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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