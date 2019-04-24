Заплатит МВД: суд в Краснодаре назначил рекордную компенсацию матери убитой полицейским девочки

Первомайский районный суд Краснодара взыскал 4 миллиона рублей с МВД России в пользу матери изнасилованной и убитой сотрудником полиции 12-летней девочки. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на представителя истицы, адвоката Янну Галагана.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что это рекордная сумма компенсации морального вреда, взысканная российским судом с государства по делам о должностных преступлениях. «Сегодня суд назначил самую крупную из известных компенсаций морального вреда, взысканных судом в РФ с государства по делам о должностных преступлениях», – написал правозащитник в своем Facebook.

По данным «Зоны права», в 2015 году инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по городу Горячий Ключ (Краснодарский край) Иван Сорокоумов обманом вывозил девочек в возрасте от 11 до 16 лет в лес и принуждал их к сексуальным отношениям. В частности, он грозил одной из пострадавших отправкой в детский дом, если она откажется от интимной близости к ним.

Одну из своих жертв правоохранитель убил, опасаясь разоблачения. В августе 2015 года после изнасилования 12-летней девочки Сорокоумов получил вызов от своего коллеги, что ведутся ее поиски. Полицейский, боясь разоблачения, вывел школьницу из машины, достал из багажника деревянную биту и тремя ударами по затылку убил свою жертву. Затем полицейский выбросил тело в реку, а по дороге в Горячий Ключ выкинул из окна биту.

В августе 2017 года Краснодарский краевой суд приговорил Сорокоумова к 23 годам лишения свободы. Кроме того, в исправительном учреждении бывший полицейский пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями.

Судья также вынес частное постановление в адрес руководства Управления МВД РФ по Краснодарскому краю за упущения при работе с личным составом.

Мать убитой девочки подала в суд на МВД. Женщина потребовала взыскать с министерства внутренних дел 5 млн рублей, сообщала в январе 2019 года адвокат Янна Галаган.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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