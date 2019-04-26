Учитель музыкальной школы получила надбавку к зарплате в 1 рубль

В городе Саров Нижегородской области учителю музыкальной школы назначили надбавку в один рубль. Деньги педагог получила за подготовку учеников к участию в музыкальных конкурсах.

За полтора года преподаватель школы получила 80 рублей стимулирующих выплат, сообщил канал Life shot. Надбавку учителю сделали за подготовку и выступление учеников на областных, всероссийских и международных конкурсах и отчетных концертах.

В мэрии города уточнили, что стимулирующие выплаты не являются премиями и производятся «при наличии экономии средств после выплаты базовой части заработной платы в пределах выделенного фонда оплаты труда». «Стимулирующие выплаты устанавливает специальная комиссия, исходя из прибыли школы и наполняемости ее бюджета», – рассказал представитель городской администрации РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что у педагогов есть и другие составляющие выплаты, а средняя зарплата этой категории педагогов в школах составляет 36 тысяч рублей. Администрация города посоветовала музыкальной школе пересмотреть систему стимулирования сотрудников и развивать внебюджетную деятельность.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

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