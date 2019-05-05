Российские города признаны самыми экстремальными в мире

Три российских города вошли в рейтинг самых экстремальных в мире, причем стали лидерами в своих категориях. Рейтинг самых сложных для жизни и туризма городов составили аналитики испанской газеты El Pais. Якутск и Оймякон возглавили группу «Жизнь в условиях сильнейшего холода».

«В классификациях самых холодных городов мира всегда появляется Якутск, место, окутанное определенной загадкой. Не только из-за его экстремальной температуры (зимой они достигают -40ºC), но и из-за ее отдаленности, посреди обширной и пустынной Сибири, и ее истории, связанной с изгнанниками», – отмечают составители рейтинга.

На Оймяконе самая низкая температура в истории была зафиксирована 26 января 1926 года – минус71,2 ºC. Что любопытно, в этом месте много долгожителей. Еще один якутский город – Верхоянск признан местом с самыми большими перепадами температуры (он даже внесен в Книгу рекордов Гиннеса): наиболее низкая температура зафиксирована на уровне -69,8 по Цельсию, а наиболее высокая – плюс 37 градусов. Самым жарким городом на планете считается мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо, где температура достигала 59,5 градусов Цельсия.

Самый «высокий» город мира – Ла Ринконада в Перу, расположенный на высоте 5 тысяч 99 метров над уровнем моря вырос вокруг золотого рудника. Сейчас население превышает 30 тысяч жителей, а среднесуточная температура колеблется чуть выше точки замерзания.

Ниже уровня моря более чем на 200 метров расположены израильские города Иерихон и Табха.

Самыми северными городами мира стали норвежские Хаммерфест и Лонгйир, а также Барроу на Аляске. Самые южные – Ушуая (Аргентина) и Пуэрто-Вильямс (Чили).

Среди самых изолированных населенных пунктов названы Иттоккортоормиит, расположенный на восточном побережье Гренландии, и деревня Супай в Аризоне (США). В первом есть пара магазинов для 450 жителей, второй полностью отрезан от внешнего мира: попасть туда можно только на вертолете, а ближайший продовольственный, водный или газовый пункт продажи находится почти в 100 километрах.

Москва. Другие новости 05.05.19

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