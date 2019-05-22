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Среда, 22 мая 2019, 15:06 мск

Новости Общество

Кот-паломник вернулся в родной монастырь, преодолев 300 км

На Украине кот преодолел путь в 300 км, чтобы вернуться в монастырь, где раньше жил. За это питомец получил кличку Паломник.

Батюшка из монастыря в селе Лавров подо Львовом переехал в Волынскую область и забрал с собой кота, который жил со священнослужителями восемь лет. Через некоторое время хвостатый пропал.

Кота считали пропавшим без вести на протяжении месяца, пока однажды он не появился на пороге монастыря в Львовской области. Оказалось, что животное преодолело расстояние в 300 км.

По словам смотрителя, это действительно тот самый кот, хотя поначалу он выглядел уставшим и потрепанным, со временем питомец отъелся и полностью восстановился.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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