Прокуратура проверит гимназию за завышение проходного балла для девочек

Сотрудники пермской прокуратуры проводят проверку в гимназии № 4, где приемная комиссия установила разный проходной балл для детей разных полов. Чтобы попасть в учебное учреждение девочкам нужно постараться больше, чем мальчикам.

Прокуроры уже запросили в гимназии акты о приеме в начальные классы и опросили руководителей учебного учреждения. «В случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуре.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в гимназии утвержден разный уровень проходного балла для девочек и мальчиков – 69,1 и 65,7 соответственно. То есть несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами.

Руководство образовательного учреждения тогда отметило, что девочек приходит больше, а «совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, формировании социальных связей и воспитательном процессе».

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала это гендерной дискриминацией.

В департаменте образования администрации Перми также намерены организовать проверку учебного заведения.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 23.05.19

Власти хотят реанимировать скоростную электричку из Екатеринбурга до Перми. / Больница Ноябрьска заплатит женщине, которая потеряла ребенка из-за неверного лечения. / В России количество отравленных нитратами овощей выросло почти вдвое. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»