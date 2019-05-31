Приставы достали должника по алиментам из могилы

В Астрахани должник по алиментам пытался скрыться от приставов в свежевырытой могиле.

Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей на содержание собственного ребенка. На прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся, по адресу регистрации не проживал, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области.

Выяснилось, что мужчина работает на кладбище, куда и направился судебный пристав. Администратор указал, что работник как раз копает могилу. Когда должник завидел человека в форме, он тут же улегся в свежевырытую яму и закрыл глаза. Когда же его назвали по имени и отчеству, мужчина вернулся к жизни.

Отмечается, что астраханец ранее привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Не исключено, что в дальнейшем будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 31.05.19

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