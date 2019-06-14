В Кузбассе чиновница поженила мужчину без его ведома

Руководитель органа записи актов гражданского состояния города Таштагола незаконно заключила брак между местной жительницей и мужчиной, который находился в бессознательном состоянии. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Следствие установило, что в 2017 году сотрудница ЗАГС выполнила просьбу своей знакомой о помощи и зарегистрировала брак между женщиной и мужчиной без его участия. При этом жених находился в больнице с огнестрельным ранением, от которого скончался на следующий день после свадьбы.

Новоиспеченная супруга вступила в права наследования, а также отсудила 100 тысяч морального вреда за смерть мужа.

Руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело направлено для рассмотрения в суд. Чиновнице грозит до четырех лет лишения свободы.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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