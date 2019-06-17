Названы самые солнечные города России

По данным Росгидромета, самые солнечные города России – Улан-Удэ и Хабаровск. Самым ветреным местом страны признан мыс Тайгонос.

Среднегодовые показатели солнечного света в столице Бурятии составляют 2797 часов. В Хабаровске – 2449 часов, сообщается в официальной группе Росгидромета в соцсети «ВКонтакте».

Мыс Тайгонос в Магаданской области признан самым ветреным, так как там порывы ветра могут достигать 58 метров в секунду, или 208 километров в час, что соответствует ураганному ветру, согласно шкале Бофорта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.19

В выходные гаишники поймали больше ста пьяных водителей. / Суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор учительнице, избившей второклассника. / Подробности пожара в Цыганском поселке: соседи жаловались на молодежные пьянки (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»