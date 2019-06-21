Треть женщин соглашается на свидание ради бесплатной еды

Американские ученые выяснили, что каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не потому, что он ей симпатичен, а ради возможности бесплатно поужинать.

Исследование социологов из университета города Азуса (США) опубликовал журнал SPPS. В опросе участвовали несколько сотен девушек. Ученые составили их психологический портрет и проверили, чего они ждут от свидания с мужчиной.

Оказалось, что 33% респондентов хотя бы раз ходили на свидания ради возможности бесплатно поесть. «Чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин», – говорит один и авторов исследования.

Отмечается, что такие девушки умеют хорошо манипулировать поведением других людей и отличаются низким уровнем эмпатии. Ученые добавляют, велика вероятность, что также ведут себя и мужчины, однако исследования на эту тему пока не проводились.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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