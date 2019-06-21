Досрочно вышел на свободу глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, сегодня вышел на свободу по УДО. Об этом сообщает «Мемориал».

Правозащитник освободился из колонии в чеченском городе Аргун, его встречали родные, друзья и коллеги. После выхода из исправительного учреждения Титиев заявил, что продолжит правозащитную деятельность.

Правозащитника задержали 9 января 2018 года. В отношении правозащитники возбудили уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). В полиции заявили, что в его автомобилей обнаружили. Правозащитник свою вину отрицал и утверждал, что наркотики ему подбросили.

18 марта 2019 года суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Правозащитник не стал обжаловать приговор и 15 мая подал прошение об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил данное ходатайство 10 июня.

Грозный, служба информации РИА «Новый День»

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