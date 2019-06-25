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Вторник, 25 июня 2019, 10:53 мск

Новости Общество

Министр образования Хакасии перепутала автора «Горе от ума»

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву. Ошибку чиновница допустила во время телеинтервью.

В ответ на вопрос ведущего, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева, Гимазутина заявила: «Да, «Горе от ума» проходят».

Позже в пресс-службе республиканского министерства образования отметили, что ошибка была допущена из-за усталости и волнения. «Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч», – говорится в сообщении.

Напомним, Александр Грибоедов написал пьесу «Горе от ума» в 1822-1824 годах, произведение входит в школьную программу по литературе. Радищева также изучают в российских школах, в частности, его наиболее известное произведение «Путешествие из Петербурга в Москву».

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 25.06.19

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