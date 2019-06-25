Министр образования Хакасии перепутала автора «Горе от ума»

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву. Ошибку чиновница допустила во время телеинтервью.

В ответ на вопрос ведущего, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева, Гимазутина заявила: «Да, «Горе от ума» проходят».

Позже в пресс-службе республиканского министерства образования отметили, что ошибка была допущена из-за усталости и волнения. «Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч», – говорится в сообщении.

Напомним, Александр Грибоедов написал пьесу «Горе от ума» в 1822-1824 годах, произведение входит в школьную программу по литературе. Радищева также изучают в российских школах, в частности, его наиболее известное произведение «Путешествие из Петербурга в Москву».

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 25.06.19

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