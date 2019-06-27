В школе Новосибирска у родителей требовали деньги за перевод детей в 10-й класс

В одной из школ Новосибирска у родителей потребовали заплатить за перевод детей в 10-й и 11-й классы. Об этом сообщили местные СМИ. Информацией о вымогательстве заинтересовались следователи и прокуратура.

По словам родителей, директор школы №82 заявила, что в новом учебном году открываются два профильных класса: с медицинским и экономическим уклоном – и ни одного универсального. За перевод в старшие классы в общей сложности потребовали заплатить 10 тысяч рублей, пишет НГС.

При этом директор образовательного учреждения упирала на то, что деньги нужно сдать на нужды школы и исключительно на добровольной основе.

Прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин организовал проверку соблюдения законодательства об образовании в общеобразовательной школе района. «Проверка проводится в связи с распространением в СМИ информации о возможных вымогательствах от родителей учеников школы №82 денежных средств для перевода их детей в 10-й класс, – сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, уголовно-процессуальную проверку по подозрению на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) проводит СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 27.06.19

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