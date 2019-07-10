Житель Ижевска заплатит штраф за оскорбление чиновника в Instagram

Жителя Ижевска оштрафовали за то, что он оскорбил главу Удмуртии Александра Бречалова в своем Instagram. Мужчина заплатит 30 тысяч рублей.

По информации суда Ижевска, 20-летний житель оскорбил Бречалова в своем Stories (сообщения, которые распространяются в соцсети в течение суток). Установлено, что в публикации мужчина использовал ненормативную лексику, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Суд рассматривал дело без обвиняемого. Его адвокат заявил, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а также принес извинения.

Октябрьский районный суд Ижевска назначил мужчине наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Ижевск, Служба информации РИА «Новый День»

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