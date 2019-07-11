Жителя Иркутска оштрафовали за продажу открыток с Гитлером

Житель Иркутска разместил на сайте объявлений публикацию о продаже открыток с изображением Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также военной техники Третьего рейха. Мужчину признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска, иркутянин продавал в интернете открытки с изображениями политического лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера и фашистской Италии Бенито Муссолини, а также военной техники Третьего рейха.

«Таким образом он организовал публичный доступ для восприятия указанной информации другим пользователям интернета и был признан виновным в совершении административного правонарушения. Наказание гражданину назначено в пределах санкции ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в минимальном размере», – говорится в сообщении суда.

Кроме штрафа в размере 1 тысячи рублей продавец лишился и запрещенных открыток, их конфисковали судебные органы.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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