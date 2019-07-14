Гигантский морской дьявол попросил о помощи жителей Австралии

На северо-западном побережье Австралии произошло необычное событие: огромный скат манта (гигантский морской дьявол) подплыл к группе людей за помощью, чтобы они помогли ему избавиться от рыболовного крючка, попавшего в глаз, пишет британская газета The Sun.

Морской дьявол в Австралии

Издание отмечает, что местные жители знают этого ската и называют его Веснушка. Подводный фотограф Джейк Уилтон, оказавшийся на месте событий, сообщил, что морской дьявол подплыл к берегу, а потом повернулся и показал травмированный глаз, в результате чего Веснушка могла ослепнуть и умереть.

По словам очевидцев, манта не двигалась, пока Уилтон несколько раз нырял, чтобы вытащить крючок.

Стоит отметить, что манты (гигантские морские дьяволы) являются самыми крупными представителями скатов. Ширина их тела может достигать девяти метров, а масса – трех тонн.

Канберра, служба информации РИА «Новый День»

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