Лето 2019 бьет температурные рекорды

Июнь 2019 года стал самым жарким июнем в мире за 140 лет метеорологических наблюдений. Аномально высокие температуры зафиксированы в отдельных районах Европы, России, Канады, а также Южной Америки.

Метеорологическая служба Франции Meteo France зафиксировала температурный рекорд: столбики термометров впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию.

Пик высоких температур пришелся на последнюю неделю июня: сначала была зафиксирована температура плюс 44,3 градуса в Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны, затем столбик термометра поднялся до отметки плюс 45,1 градуса в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. 28 июня в Галларг-ле-Монтюе (департамент Гар) зарегистрировали самую высокую температура за всю историю метеонаблюдений во Франции – плюс 45,9 градуса.

И в тот же день этот рекорд был побит: в городе Верарг, расположенном в 10 километрах от Галларг-ле-Монтюе, столбик термометра достиг 46 градусов по Цельсию.

Теперь Франция занимает шестое место среди европейских стран с самой высокой температурой, уступая Греции (48 градусов), Португалии (47,4 градуса), Испании (47,3 градуса), Италии (47,2 градуса) и Боснии и Герцеговине (46,2 градуса), отмечает РИА «Новости» со ссылкой на французскую метеорологическую службу.

Аномальная жара установилась и в США: «147 миллионов человек в Центральной и Восточной части США находятся в зоне «Предупреждения о жаре» или «Излишне высокой температуры». Очень высокие ночные температуры не дают восстановится после дневной жары», – заявили в Национальной погодной службе США.

В целом, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, средняя температура воздуха в мире в июне 2019 года составила 16,4 градуса по Цельсию – это примерно на 0,9 градуса Цельсия выше по сравнению со среднеиюньским показателем с конца XIX века.

Париж, Игорь Юров

Париж. Другие новости 20.07.19

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