В Саратове изъяли из семьи девочку, живущую на псарне

В Саратове полицейские изъяли из семьи шестилетнюю девочку, которая жила с собаками в условиях антисанитарии.

Поводом для проверки стали публикации в местных СМИ. Журналисты написали, что девочка живет в доме, где содержатся 19 собак. По словам очевидцев, клетки животных открыты, повсюду царит антисанитария.

На место оперативно выехали сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних, а также представители областной комиссии по делам несовершеннолетних. В результате девочку изъяли. Примечательно, что семья состояла на учете как неблагополучная, однако два месяца назад ее сняли с учета, передает ИА «Версия-Саратов» со ссылкой на региональное управление МВД.

Часть собак с псарни забрали волонтеры. Зоозащитники предполагают, что некоторые животные могли быть украдены у законных владельцев.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 29.07.19

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