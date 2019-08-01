Жители Перми обнаружили в туалете двухметровую змею

В Перми в квартиру многоэтажки пробрался питон. Откуда змея взялась в жилом доме, выясняется, а пока животное передали в местный зоопарк.

Змею обнаружила в туалете хозяйка квартиры. Женщина увидела что-то темное, а когда включила свет, сильно перепугалась. Она спрятала детей в дальнюю комнату и позвала мужа, который позвонил коммунальщикам, сообщает издание «Комсомольская правда».

На вызов приехали спасатели, осмотрели незваного гостя и поняли, что змея не представляет опасности. Это был королевский питон. Животному было очень холодно, поэтому питон был медлительный и сонный, он свернулся в клубок за унитазом.

Спасатели посадили змею в мешок и отдали в местный серпентарий. Там заверили, что отдадут животное, как только объявится хозяин. Однако пока, никто из жильцов дома не признался, что держал экзотического питомца.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 01.08.19

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