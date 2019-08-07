В Сочи туристка родила прямо на пляже

На пляже в селе Уч-Дере, что находится в районе Большого Сочи, туристка родила ребенка. Малыш чувствует себя хорошо, а роженице требуется медицинская помощь.

27-летняя женщина приехала из Ростовской области в гости к матери, которая проживает в поселке Лазаревском, пишет «Комсомольская правда». Туристка была на девятом месяце беременности и пошла рано утром гулять по пляжу, в этот момент у нее начались схватки.

Роды приняла бригада скорой помощи. Малыш появился на свет в пять утра. По словам медиков, с ребенком все в порядке, несмотря на экстремальные условия.

При этом матери требуется хирургическое вмешательство, после родов у нее не отошел послед. Однако женщина от госпитализации отказалась и заявила, что самостоятельно доберется до больницы.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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