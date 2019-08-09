Жители России теряют доверие к своим близким

Россияне стали меньше доверять родственникам, коллегам и друзьям. Половина жителей РФ считает, что в их окружении мало или совсем нет людей, которым они доверяют. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ.

В ходе соцопроса выяснилось, что динамика межличностного доверия в России имеет отрицательный характер. Почти треть респондентов заявили, что людей, которым можно доверять, стало меньше. Только 6% участников опроса признались, что их стало больше, сообщает «Российская газета».

Надежды на расширение числа людей, заслуживающих доверия, больше всего испытывает молодежь. Граждане старше 55 лет занимают противоположную позицию – уровень доверия к близким у этой возрастной группы заметно снижается.

Из данных исследования также следует, что россияне стали меньше доверять коллегам (снижение на 25%), друзьям (на 18,2%) и родным (на 12,6%).

По этим показателям доверия Россия находится недалеко от США: там доверяют своему окружению 35% населения, сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам эксперта, лидерами по межличностному доверию являются Китай и Швеция, где своему окружению доверяет более 60% населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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