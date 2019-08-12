В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительского лова

Вступающие в силу в 2020 году новые правила рыбалки лишь обобщат ранее действующие нормы регулирования в данной сфере, рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что на законодательном уровне впервые будет запрещено любительское рыболовство с использованием сетей. Исключение будет сделано для жителей районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы служит основным источником пропитания для местного населения и коренных народов, в частности. Кроме того, начнут действовать суточные нормы вылова рыбы.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов – Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», – пояснил Молоков. Речь идет о полном запрете использования жаберных сетей, в районах, подпадающих под исключения, все сети должны подлежать учету и иметь соответствующие маркировки. Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема», – уточнил Молоков.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, согласно которому запрещаются электроудочки, ограничивается продажа сетей и вводится понятие суточной нормы вылова.

Москва, Иван Гридин

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