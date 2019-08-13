Мальчик, спасавший детей из горящего лагеря «Холдоми», посмертно награжден орденом Мужества

Одиннадцатилетний Алексей Мартыненко из Комсомольска-на-Амуре, спасавший детей во время пожара в палаточном лагере «Холдоми», посмертно награжден орденом Мужества. Указ о награждении мальчика «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей. Огонь уничтожил 20 палаток из 26. В результате пожара один ребенок погиб, еще 13 человек – пятеро взрослых и 8 детей – пострадали. Позднее еще трое детей скончались в реанимации от полученных ожогов, в их числе Алексей Мартыненко. Во время эвакуации пятиклассник бросился на помощь девочкам из горящей палатки. В результате он сам получил тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью.

Ранее жители Комсомольска-на-Амуре создали петицию с призывом отметить подвиг Алексея Мартыненко. Ребенок, рискуя собственной жизнью, помогал выводить из огня других детей, говорится в тексте петиции. «Это настоящий героизм. Он должен быть награжден званием «Героя Российской Федерации» посмертно», – считают местные жители.

По факту пожара в палаточном лагере и гибели детей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. В рамках расследования трагедия были задержаны и арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детский лагерь, а также сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Кузнецов и Бурлаков подозреваются по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), Новгородцев – по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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