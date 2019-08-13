В Кузбассе покойников перевозят в электричках из-за плохой дороги

Из-за отсутствия нормальной дороги жители поселка Сураново Тайгинского района Кемеровской области вынуждены перевозить умерших в морг на электричках. Единственная грунтовая дорога, соединяющая поселок с ближайшим к нему городом Тайга, находится в плохом состоянии, сообщают «Вести-Кузбасс». Летом ее размывают дожди, зимой она уходит под снег, а проезжую часть не чистят.

В поселке живут 200 человек, большинство из которых пенсионеры. Сельчане уверяют, что у них нет другого выхода, поскольку дороги у них в поселке нет, а электричка – это единственный транспорт, который у них есть, передает издание «Сибдепо».

Некоторые жители для перевозки покойников используют мотрисы – отдельный самоходный железнодорожный вагон, который предоставляют местные власти, но транспортное средство прибывает в Сураново несвоевременно – только спустя сутки после вызова.

Жители поселка неоднократно обращались к местной администрации с просьбой построить нормальную дорогу, но в ответ слышали одни обещания. Чиновники заявляют, что в скором времени через поселок пройдет трасса Тайга – Томск и транспортная проблема будет решена.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 13.08.19

Прокуратура выяснит, как оказались на свалке документы, связанные с уголовными делами (ВИДЕО). / На Урале овчарка изуродовала 4-летнего мальчика и покусала 12-летнюю девочку. / На Ямале осудят банду юношей из села, которое прославилось криминалом после письма губернатору. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»