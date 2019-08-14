Новосибирское правительство отправило пресс-релиз о «занятии любовью к малой родине»

Правительство Новосибирской области разослало пресс-релиз с заголовком: «Триста человек на форуме «Земляки» занялись любовью к малой родине». Позже в пресс-службе назвали эту формулировку ошибочной.

Документ был направлен 12 августа подписчикам новостной рассылки – представителям СМИ и журналистам, а затем попал в соцсети.

Как пояснил глава пресс-службы правительства Новосибирской области Роман Кулаковский, некорректно построенная фраза оказалась в пресс-релизе по ошибке. Текст не прошел редакторскую корректировку.

«В официальных интернет-ресурсах и аккаунтах в социальных сетях размещена корректная информация. Принцип креативности при выборе заголовков будет применяться в дальнейшем при строгом соблюдении этических норм и исключении некорректно построенных фраз», – цитирует Кулаковского радиостанция «Говорит Москва». Глава пресс-службы подчеркнул, что ошибка будет учтена.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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