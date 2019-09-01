Трагедия Беслана: со дня страшного теракта прошло 15 лет

В городе Беслане Северной Осетии в воскресенье, 1 сентября, начались траурные мероприятия, связанные с атакой террористов на школу №1 15 лет назад. Вахта памяти продлится три дня, сообщает республиканское правительство.

С самого утра люди идут к разрушенному спортивному школьному залу, где в 2004 году террористы держали заложников. На место трагедии приносят цветы, венки, свечи, игрушки, воду. Во дворе школы звучит траурная музыка.

Ровно в 9:15 – время, когда террористы в 2004 году напали на школу во время праздничной линейки, прозвенел звонок и прошло возложение цветов. Позднее состоялась панихида, сообщает издание «Регион 15». Вечером во дворе школы будут зажжены свечи. Траурные акции «Свеча Беслана» пройдут и в других регионах России.

3 сентября в 13:05 в школьном дворе прозвучат два удара колокола – в это время 15 лет назад там прогремел взрыв. В память о погибших будет объявлена минута молчания, школьники выпустят шары. В этот же день в стенах разрушенного спортзала будет совершена литургия.

Напомним, что 3 сентября по всей России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.

1 сентября 2004 года боевики захватили школу №1 в Беслане во время линейки. В заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Противостояние продолжалось три дня, 3 сентября была проведена спецоперация по освобождению школы. 334 человека погибли либо позднее скончались от ран, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев в 2006 году был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

Беслан, служба информации РИА «Новый День»

Беслан. Другие новости 01.09.19

Глава Екатеринбурга получил представление от прокуратуры из-за отсутствия горячей воды в Городке Чекистов. / Отказ от отсрочки и досрочная демобилизация: правила призыва в армию изменились в РФ. / Зеленский пообещал плохой конец куму Путина. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»