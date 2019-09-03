«Нашли выход»: учеников разваливающейся школы отправили учиться в больницу

Детей в одной из деревень Томской области отправили 1 сентября учиться в больницу из-за аварийного состояния школы. В учебном заведении проваливается потолок, есть проблемы с перекрытиями. Властям пришлось закрыть школу.

Школьное здание разрушается в деревне Суйга Молчановского района. Сейчас учебное учреждение обследуют специалисты. 67 детей вынуждены учиться в сельской больнице. Об этом сообщил глава района Юрий Сальков. По его словам, школа находится в аварийном состоянии, и поэтому «ограничили там пребывание детей и людей в целом», передает ТАСС.

Стоит отметить, что на капитальный ремонт школы в 2013 году выделялись 25 млн рублей. Обследование школы также должно показать, какие были освоены выделенные деньги.

Детям на время обследования и, скорее всего, ремонта школы, придется учиться в здании местной больницы. Учеников уже оградили от пациентов, чтобы избежать возможных контактов и заражения инфекционными болезнями.

В то же время обсуждается вопрос о том, чтобы отдать все помещения медучреждения школьникам, а врачей и больных перевести в другое здание.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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